В Севастополе открыли новую школу

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В Севастополе открылась новая школа на проспекте Античный. Она была построена по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года». Стоимость работ составляет свыше 1 млрд рублей.

Школа рассчитана на 720 учеников, занятия здесь будут вестись в одну смену. Для учащихся 8-9 классов предусмотрена предпрофильная подготовка, а для выпускников 10-11 классов профильная подготовка по инженерному и медицинскому направлениям.

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Дополнительное образование будет даваться по направлениям: инженерно-технологическое, естественно-научное, социально-экономическое, художественно-эстетическое.

«Полгода назад мне предложили поучаствовать в конкурсе по разработке концепции будущей школы, в которой будут готовить детей для поступления в технические вузы. Я чувствую огромную ответственность, уверена, что наш коллектив справится со всеми задачами. Главное, чтобы у детей было стремление к получению новых знаний. Школа полностью укомплектована педагогами. Наша главная задача не просто принять детей, а позволить им выбрать правильное направление и дальнейшую профессию», — рассказала директор «Инженерной школы» Ирина Крестинина.

Работа по комплектованию школы педагогическими кадрами начата еще в июне прошлого года. В настоящее время образовательная организация полностью укомплектована педагогами. Школа стала базой проекта СевГу"Школа под ключ".

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«Старт работы инженерной школы для нас — очень значимое событие. Впервые с этого учреждения мы реализуем проект „Школа под ключ“. Суть проекта в том, чтобы подготовить команду для работы в конкретной школе. Подготовка магистрантов была нацелена не только на освоение дисциплин, но и на формирование видения программы ее развития. Мы готовили не отдельно учителей, а целую команду, которая всей душой будет болеть за развитие новой школы», — отметил ректор СевГУ Владимир Нечаев.

Семеро педагогов — выпускников проекта СевГУ уже сегодня включатся в учебный процесс, остальные участники проекта продолжат работу в режимах «директорской лаборатории» и практики.

Информационная справка «Инженерная школа»: Строительство новой школы на пр-т Античный предусмотрено Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года». Стоимость работ — 1 042 млн рублей.

Здание состоит из шести соединенных между собой блоков. Школа рассчитана на 720 учеников. Занятия будут вестись в одну смену.

Для учеников 8-9 классов предусмотрена предпрофильная подготовка, а для выпускников 10-11 классов профильная подготовка по инженерному и медицинскому направлениям. Дополнительное образование будет даваться по направлениям: инженерно-технологическое, естественно-научное, социально-экономическое, художественно-эстетическое.

Блок начального образования Содержит 12 учебных кабинетов, компьютерный класс, музыкальный класс, 1 игровая, 2 спальни, оборудованные спальными местами, методический кабинет.

Блоки для занятий обучающихся основной и средней школы — 2 полноценных компьютерных класса на 26 единиц техники; - 4 мобильных компьютерных класса на 52 единицы техники; - 2 лингафонных кабинета на 26 мест; - 3 специализированных кабинета (биология, химия, физика, обеспеченные новейшим оборудованием для практических работ); - класс хореографии; - 4 специализированные лаборатории (астрономии, робототехники, инженерии, медицины, оснащенные высокотехнологичным оборудованием); - актовый зал на 450 посадочных мест; - спортивный комплекс с 2-мя спортзалами, тренажерным залом, раздевалками, душевыми и комнатами для инструкторов; - обеденный зал на 252 посадочных места; - библиотечный информационный центр площадью 445 м2, включающий два читальных зала, книгохранилище, медиатеку, зону для работы на компьютерах (установлены стационарно), конференц-зону с мультимедийной техникой. Число помещений информационно-библиотечного комплекса и его комплектация требует увеличенного количества персонала для эффективной и бесперебойной работы; - воспитательный и досуговый комплекс, включающий конференц-зал с видео панелями, 2 артистические-гримерные, 2 костюмерные, типографию, радиоузел, фото- и видео- мастерскую, студию изобразительного искусства, шахматный зал со специализированным оборудованием, кабинет для исследовательской деятельности, кабинет ученического самоуправления.

Медицинский блок Для медицинского и специального сопровождения выделены кабинеты: врача, процедурной, прививочной, психолога, логопеда-дефектолога, социального педагога.