Фирменный поезд «Белогорье» (Москва-Белгород) вышел на линию с новыми современными вагонами

© ss.metronews.ru

В конце ноября 2019 года первый поезд в новой комплектации доставил пассажиров из Москвы в Белгород.

В обновленном составе — 10 плацкартных и 6 купейных вагонов. Они выполнены в виде двухвагонного сцепа. За счёт объединения межвагонного пространства появились сервисные зоны с вендинговыми аппаратами для продажи напитков и закусок, а также зона с аппаратами для фильтрации и нагрева воды — пурифайерами. Есть помещения с холодильником и микроволновкой. Место каждого пассажира оснащено светильниками, USB-разъёмами и розетками. В купе — индивидуальные сейфы.

Каждый новый вагон оборудован душевой кабиной. В туалетных комнатах — сенсорные краны для бесконтактной подачи воды и мыла, электросушилки для рук. Кроме того, в одной из комнат установлен пеленальный столик для пассажиров с маленькими детьми. В поезде также работает бесплатная «Библиотека юного путешественника» с детскими книгами классических и современных авторов.

Поезд № 71/72 «Белогорье» Москва — Белгород курсирует ежедневно. Из Москвы поезд отправляется в 23:00 с прибытием в Белгород на следующие сутки в 08:15, из Белгорода — в 21:00 с прибытием в столицу в 06:59 следующего дня. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Тула-1, Орел, Курск, Солнцево, Ржава и Прохоровка.

© ss.metronews.ru

© ss.metronews.ru

© ss.metronews.ru

© ss.metronews.ru

© ss.metronews.ru

© ss.metronews.ru

© ss.metronews.ru