Судзавод «Море» (Крым) начал строительство двух скоростных «Комет» для пассажирских перевозок

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Судостроительный завод «Море» приступил к постройке двух скоростных судов на подводных крыльях «Комета-120М».

Завершение строительства и передача заказчику запланированы к началу сезона 2021 года.

Ранее контракт на постройку двух аналогичных судов был заключен с СЗ «Вымпел».

Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160 — справка

Разработчик проекта — ЦКБ по СПК им. Алексеева

Район эксплуатации — моря с морским тропическим климатом. Удаление от порта — убежища в открытых морях до 50 миль.

Длина — 35,2 м

Ширина — 10,3 м

Водоизмещение — 73 т

Осадка габаритная на плаву — 3,5 м

Скорость — 35 уз

Экипаж — 5 чел.

Пассажировместимость — 120 чел.

Мощность двигателей — 2×820 кВтЧасовой расход топлива — 320 кг/час

Дальность хода в полном водоизмещении — 200 миль

Автономность плавания — 8 часов