Судзавод «Море» (Крым) начал строительство двух скоростных «Комет» для пассажирских перевозок
Судостроительный завод «Море» приступил к постройке двух скоростных судов на подводных крыльях «Комета-120М».
Завершение строительства и передача заказчику запланированы к началу сезона 2021 года.
Ранее контракт на постройку двух аналогичных судов был заключен с СЗ «Вымпел».
Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160 — справка
Разработчик проекта — ЦКБ по СПК им. Алексеева
Район эксплуатации — моря с морским тропическим климатом. Удаление от порта — убежища в открытых морях до 50 миль.
Длина — 35,2 м
Ширина — 10,3 м
Водоизмещение — 73 т
Осадка габаритная на плаву — 3,5 м
Скорость — 35 уз
Экипаж — 5 чел.
Пассажировместимость — 120 чел.
Мощность двигателей — 2×820 кВтЧасовой расход топлива — 320 кг/час
Дальность хода в полном водоизмещении — 200 миль
Автономность плавания — 8 часов
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20.01.2016:06:08