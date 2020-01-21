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Транспорт и логистика

В России началась эксплуатация новых грузовых тепловозов ТМХ

https://www.metalinfo.ru/ru/news/113418_big.jpghttps://www.metalinfo.ru/ru/news/113418_big.jpg © metalinfo.ru

В сервисном локомотивном депо Комсомольск-на Амуре (Дальневосточная железная дорога) состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатация новых трёхсекционных магистральных грузовых тепловозов 3ТЭ25К2М, которые созданы на Брянском машиностроительном заводе (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг»). Об этом сообщили в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

В торжественном мероприятии принял участие генеральный директор ТМХ Кирилл Липа.

Первая партия новых локомотивов, поступившая в депо, включает в себя 12 тепловозов.

Магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ25К2М — новейшая разработка Трансмашхолдинга. Первый локомотив создан в 2017 г.; испытания завершились в октябре 2019 г. 3ТЭ25К2М — тепловоз с электрической передачей переменно-постоянного тока с поосным регулированием силы тяги. Ожидается, что локомотивы этой модели будет использоваться прежде всего для организации тяжеловесного грузового движения в сложных климатических условиях Восточно-Сибирской и Дальневосточной железных дорог. При его разработке учтены особенности предполагаемого полигона эксплуатации, включая перепады температур, сложный рельеф местности, инфраструктуру.

Тепловоз 3ТЭ25К2М в настоящий момент является самым мощным на пространстве железнодорожной колеи 1520 мм. Номинальная мощность по дизельному двигателю в трёх секциях составляет 9300 кВт или 12 648 л.с. Примененный двигатель обладает резервом по мощности для условий низких температур и высокогорья, оборудован собственной микропроцессорной системой управления.

В конструкции тепловоза применены инновационное оборудование и узлы, позволяющие повысить технико-экономическую эффективность. К преимуществам относятся также повышение сцепного веса, увеличение межсервисных интервалов и экипировочных объемов топлива и песка. Предусмотрена возможность эксплуатации локомотива в двух-, трёх-, четырёхсекционном исполнениях.

Новый локомотив позволит обеспечить перемещение грузовых составов весом до 7100 тонн. С введением в эксплуатацию тепловозов 3ТЭ25К2М прогнозируется увеличение на 20% пропускной способности на участках Восточно-Сибирской и Дальневосточной железных дорог от станции стыковки тепловозной и электровозной тяги Таксимо до портовых терминалов станции Советская Гавань-Сортировочная.

Для обслуживания локомотивов 3ТЭ25К2М в процессе жизненного цикла в Комсомольске-на-Амуре создан центр гарантийного обслуживания и технического сопровождения сервисных работ. В учебном центре завода проведено обучение специалистов, задействованных в эксплуатации новой техники.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/113418

Трансмашхолдинг, УК «БМЗ, 3ТЭ25К2М, тепловоз
  • Нет аватара Штехель
    21.01.2009:22:09

    У него прожектор светодиодный что ли?

    #1184758
    • Кот Стальной Кот Стальной
      21.01.2014:11:44

      Да. Сейчас их много где ставят уже.

      #1184800
      • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
        21.01.2014:26:27

        А кое-где и возвращаются обратно к ламповым. См. ЭП20 от 052 номера и выше.

        #1184804
  • Владимир Киреев Владимир Киреев
    21.01.2012:49:51

    Несколько лет тому назад там же, в К-н-А проводились сравнительные испытания вариантов ремоторизации тепловоза ТЭ10. Один локомотив с отечественным двигателем. Второй — с GEVO от General Electric. В одну из поездок локомотив на GEVO вдруг встал. Американцы потом объясняли, что произошел сбой в процессе удаленного обновления ПО СУ дизель-генератора. Что-то подобное инциденту с австрийскими контроллерами на ГПС Газпрома в 2012-м, после которого была принята программа импортозамещения в нефтегазовой отрасли. Тоже встало оборудование по удаленной команде.

    На этом тепловозе те самые GEVO, которые упорно продвигают «эффективные» менеджеры из Трансмашхолдинга. При этом ТМХ владеет АО «Коломенский завод» который производит Д49, устанавливаемые на 25КМ и 25К3М, и собирается производить перспективные Д300 (и Д500). Менегеры же действуют по простому принципу: свой карман дороже. А то, что не исключена вероятность в случае чего получить вдруг остановившиеся в пути локомотивы с чужими СУ, их вообще не волнует.

    И да. С некоторых пор на все магистральные тепловозы ТМХ ставится электронный регулятор немецкого производства. И я ручаюсь, никто у нас не в курсе, есть ли у него возможность удаленного останова. Как показывает опыт Бушера, немцы подобными закладками тоже не брезгуют.

    #1184785
    • DKerr DKerr
      21.01.2013:22:18

      Вот так почитаешь комменты и складывается ощущение, что у нас на жд вообще враги засели: то подшипники продвигают, которые почему-то в России нельзя делать, то тележки для вагонов в Германии делают, то вот это теперь. Как так выходит то вообще?

      #1184793
      • Кот Стальной Кот Стальной
        21.01.2014:34:27

        Почему только на ж.д. В любой технической отрасли такое можно встретить.

        Не обязательно враги. Дураки. Жадные до денег. Ленивые )) Хотя это только причины…

        Замечания по поводу американского дизеля — правильные. И если это манагеры ТМХ его продвигают — чести им это не делает.

        Но в целом, ставить импортное или не ставить — вопрос сейчас крайне сложный. Разрабатывать свое — необходимо обязательно. Но ездить на чем-то — надо уже сейчас. Ибо локомотивы разработки СССР выработали свой ресурс уже давно, устарели морально и физически. А в 90-х не развивалось ничего. Эти провалы будут еще долго аукаться во всех сферах.

        Поэтому либо мы тратим время на разработку и доводку с упором только на свое до последней гайки — и теряем темпы в экономике.

        Либо ставим что-то импортное — и машина идет в работу здесь и сейчас.

        Вынужденный «переходный период» к сожалению…

        При этом конечно надо учитывать, что через импортное могут и подгадить — ничего личного, политика и бизнес. Но об этом должны болеть головы у разработчиков техники и специалистов по эксплуатации.

        Отредактировано: Кот Стальной~14:35 21.01.20
        #1184806
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