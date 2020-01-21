В России началась эксплуатация новых грузовых тепловозов ТМХ

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В сервисном локомотивном депо Комсомольск-на Амуре (Дальневосточная железная дорога) состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатация новых трёхсекционных магистральных грузовых тепловозов 3ТЭ25К2М, которые созданы на Брянском машиностроительном заводе (АО «УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг»). Об этом сообщили в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

В торжественном мероприятии принял участие генеральный директор ТМХ Кирилл Липа.

Первая партия новых локомотивов, поступившая в депо, включает в себя 12 тепловозов.

Магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ25К2М — новейшая разработка Трансмашхолдинга. Первый локомотив создан в 2017 г.; испытания завершились в октябре 2019 г. 3ТЭ25К2М — тепловоз с электрической передачей переменно-постоянного тока с поосным регулированием силы тяги. Ожидается, что локомотивы этой модели будет использоваться прежде всего для организации тяжеловесного грузового движения в сложных климатических условиях Восточно-Сибирской и Дальневосточной железных дорог. При его разработке учтены особенности предполагаемого полигона эксплуатации, включая перепады температур, сложный рельеф местности, инфраструктуру.

Тепловоз 3ТЭ25К2М в настоящий момент является самым мощным на пространстве железнодорожной колеи 1520 мм. Номинальная мощность по дизельному двигателю в трёх секциях составляет 9300 кВт или 12 648 л.с. Примененный двигатель обладает резервом по мощности для условий низких температур и высокогорья, оборудован собственной микропроцессорной системой управления.

В конструкции тепловоза применены инновационное оборудование и узлы, позволяющие повысить технико-экономическую эффективность. К преимуществам относятся также повышение сцепного веса, увеличение межсервисных интервалов и экипировочных объемов топлива и песка. Предусмотрена возможность эксплуатации локомотива в двух-, трёх-, четырёхсекционном исполнениях.

Новый локомотив позволит обеспечить перемещение грузовых составов весом до 7100 тонн. С введением в эксплуатацию тепловозов 3ТЭ25К2М прогнозируется увеличение на 20% пропускной способности на участках Восточно-Сибирской и Дальневосточной железных дорог от станции стыковки тепловозной и электровозной тяги Таксимо до портовых терминалов станции Советская Гавань-Сортировочная.

Для обслуживания локомотивов 3ТЭ25К2М в процессе жизненного цикла в Комсомольске-на-Амуре создан центр гарантийного обслуживания и технического сопровождения сервисных работ. В учебном центре завода проведено обучение специалистов, задействованных в эксплуатации новой техники.