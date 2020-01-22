ОАО «РЖД» ввело в эксплуатацию свыше 420 км новых путей в 2019 году

В рамках развития железнодорожной инфраструктуры в 2019 году ОАО «РЖД» ввело в эксплуатацию 422,7 км железнодорожного пути.

В частности, в рамках реализации проекта по комплексной реконструкции участка Максим Горький — Котельниково — Тихорецкая — Крымская введена в эксплуатацию новая двухпутная электрифицированная линия протяженностью 128,8 км в обход города Краснодара.

Кроме того, на сети железных дорог введено порядка 150 км дополнительных главных путей на перегонах и более 100 км на станциях. Электрифицировано более 400 км железнодорожных линий и станционных путей, 375 км пути оборудовано устройствами автоблокировки. Уложено 782 новых стрелочных перевода, обновлено 64 км земляного полотна.

На строительство объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в 2019 году компания направила 264,7 млрд рублей.