ОАО «РЖД» ввело в эксплуатацию свыше 420 км новых путей в 2019 году
В рамках развития железнодорожной инфраструктуры в 2019 году ОАО «РЖД» ввело в эксплуатацию 422,7 км железнодорожного пути.
В частности, в рамках реализации проекта по комплексной реконструкции участка Максим Горький — Котельниково — Тихорецкая — Крымская введена в эксплуатацию новая двухпутная электрифицированная линия протяженностью 128,8 км в обход города Краснодара.
Кроме того, на сети железных дорог введено порядка 150 км дополнительных главных путей на перегонах и более 100 км на станциях. Электрифицировано более 400 км железнодорожных линий и станционных путей, 375 км пути оборудовано устройствами автоблокировки. Уложено 782 новых стрелочных перевода, обновлено 64 км земляного полотна.
На строительство объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в 2019 году компания направила 264,7 млрд рублей.
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22.01.2008:19:37