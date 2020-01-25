Благоустройство. Парки Севастополя

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В декабре уже «под ёлочку» в Севастополе открылись несколько парков и скверов.

Завершено благоустройство сквера на ул. Павла Корчагина в Севастополе

В декабре в Севастополе открылся сквер на ул. Павла Корчагина. Благоустройство зоны отдыха произведено в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

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Территория для отдыха рассчитана для разных категорий граждан — предусмотрены прогулочные зоны, зоны отдыха, детская игровая зона.

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В сквере установлено освещение, с применением современных светодиодных ламп, вымощены плиткой дорожки, высажены новые зеленые насаждения, в том числе и создан из них лабиринт, произведена оздоровительная обрезка деревьев, что росли здесь ранее, обустроена поливочная водопроводная система, установлены перголы, обеспечивающие теневые зоны, скамейки, урны.

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Обеспечена доступность среды — пешеходные переходы с тактильными элементами, в том числе и понижение бордюра. Также обустроен переход в смежный «Динопарк» и синхронизирована работа остановочного комплекса.

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При благоустройстве парка учтены пожелания жителей — обустроена зона отдыха и высажены дополнительные зеленые насаждения, вместо предусмотренных ранее проектом амфитеатра со сценой.

Парк «Учкуевка» открылся в Севастополе

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Северная сторона — недолюбленная дочь Севастополя, у которой пока нет ни культурного центра, ни супермаркета, ни спортцентра — получила к Новому году шикарный подарок. Там 28 декабря открылся реконструированный парк Учкуевка. Деньги на него дала Белокаменная, дала немало — несколько сот миллионов.

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Реконструкцию парка вела столичная компания Wowhaus («Ваухаус»), которая сейчас занимается реконструкцией Большой Морской улицы в Севастополе, финансировала работы мэрия Москвы.

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© primechaniya.ru

Парк «Учкуевка» — это 24,5 гектара когда-то заброшенной территории, в которую пытаются вернуть жизнь. Например, главную аллею парка проектировщики Wowhaus сделали классическим курортным променадом к морю с аллейной посадкой деревьев, обрамленным павильонами со смотровыми площадками и ведущим к открытой сцене с амфитеатром, сооруженном ближе к морю.

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© primechaniya.ru

На территории парка расположены 10 детских площадок с разнообразным оборудованием, в том числе веревочный парк с канатной дорожкой, уникальная для Севастополя многоуровневая площадка, позволяющая детям играть на нескольких уровнях и с допустимой долей риска перемещаться между ними. Справа проходит «ось спорта», с двумя тренажерными площадками, зоной настольного тенниса и площадками для молодежи — скейтпарком и первым в Крыму памптреком. «Учкуевка» подходит и для активного, и для спортивного отдыха, и для детей, и для взрослых.

© primechaniya.ru

© primechaniya.ru

«Учкуевку» ещё придётся доводить до ума. В парке часть оставшихся после реконструкции деревьев умирает — «это подтвердили дендрологи», их срок жизни «от двух до трех, максимум — четырех лет»; дендроплан парка не доработан, и он будет ещё корректироваться. Обязательно надо открыть морской выход парка, по периметру окруженного забором, — сейчас он закрыт древними шалманами, которые загородившими набережную и пляж, обратили внимание севастопольцы. Первый год реконструированного парка покажет инженерные недоработки, например, отсутствие в определенных местах водоотведения.

В Севастополе после капитального ремонта открыт сквер 60-летия СССР

В Севастополе завершены работы по комплексному благоустройству еще одного сквера. В декабре в городе открылся сквер 60-летия СССР.

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В сквере оборудованы две детские площадки и одна спортивная.

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© sev.gov.ru

Выполнено мощение брусчаткой, сделаны велодорожки, установлено освещение и видеонаблюдение. В сквере созданы прогулочные дорожки, автоматическая система полива зеленых насаждений, лавочки, урны.

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© sev.gov.ru

Подрядной организации была поставлена задача, обеспечить доступность маломобильным группам населения — установлены пандусы.

Кроме того, сделана отдельная площадка для выгула собак. На этом участке также отремонтирована котельная.

В рамках благоустройства проведено оздоровление существующих деревьев и посадка новых — всего в сквере произрастает порядка 10 тысяч растений.

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© sev.gov.ru

На территории сквера рядом с детской зоной и зоной отдыха сделан фонтан, который будет функционировать в летний период.

В Севастополе открыли сквер имени Героя Советского Союза Астана Кесаева

© sev.gov.ru

© sev.gov.ru

10 декабря в Севастополе открыли сквер и мемориальный камень Герою Советского Союза, подводнику Астану Кесаеву.

В новом сквере, расположенном на проспекте Октябрьской Революции, созданы прогулочные дорожки, игровые и спортивные зоны, парковка. Установлено освещение, автоматическая система полива зеленых насаждений, лавочки, урны.

© sev.gov.ru

© sev.gov.ru

Мемориальный камень герою-подводнику привезли специально из Северной Осетии, его высота достигает четырех метров.

18 декабря завершено благоустройство парковой зоны отдыха в поселке Солнечный Андреевского муниципального округа, капитальный ремонт скверов у памятника «Авиаторам-гвардейцам» и «У Братской могилы» в пос. Кача

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© obyektiv.press

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© obyektiv.press

В скверах установили фонари, лавочки и урны, дорожки вымостили плиткой, обустроили детские зоны и посадили деревья и кустарники. В парке в п. Солнечный также установили теневые навесы.

Всего в Севастополе за 2019 год благоустроено 17 общественных пространств.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS

https://primechaniya.ru/sevastopol/stati/kak-pohoroshela-severnaya-storona-sevastopolya-pri-sobyanine

https://sev.gov.ru/info/news/98925/

https://sev.gov.ru/info/news/95120/

https://obyektiv.press/node/114571