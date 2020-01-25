Благоустройство. Парки Севастополя
В декабре уже «под ёлочку» в Севастополе открылись несколько парков и скверов.
Завершено благоустройство сквера на ул. Павла Корчагина в Севастополе
В декабре в Севастополе открылся сквер на ул. Павла Корчагина. Благоустройство зоны отдыха произведено в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Территория для отдыха рассчитана для разных категорий граждан — предусмотрены прогулочные зоны, зоны отдыха, детская игровая зона.
В сквере установлено освещение, с применением современных светодиодных ламп, вымощены плиткой дорожки, высажены новые зеленые насаждения, в том числе и создан из них лабиринт, произведена оздоровительная обрезка деревьев, что росли здесь ранее, обустроена поливочная водопроводная система, установлены перголы, обеспечивающие теневые зоны, скамейки, урны.
Обеспечена доступность среды — пешеходные переходы с тактильными элементами, в том числе и понижение бордюра. Также обустроен переход в смежный «Динопарк» и синхронизирована работа остановочного комплекса.
При благоустройстве парка учтены пожелания жителей — обустроена зона отдыха и высажены дополнительные зеленые насаждения, вместо предусмотренных ранее проектом амфитеатра со сценой.
Парк «Учкуевка» открылся в Севастополе
Северная сторона — недолюбленная дочь Севастополя, у которой пока нет ни культурного центра, ни супермаркета, ни спортцентра — получила к Новому году шикарный подарок. Там 28 декабря открылся реконструированный парк Учкуевка. Деньги на него дала Белокаменная, дала немало — несколько сот миллионов.
Реконструкцию парка вела столичная компания Wowhaus («Ваухаус»), которая сейчас занимается реконструкцией Большой Морской улицы в Севастополе, финансировала работы мэрия Москвы.
Парк «Учкуевка» — это 24,5 гектара когда-то заброшенной территории, в которую пытаются вернуть жизнь. Например, главную аллею парка проектировщики Wowhaus сделали классическим курортным променадом к морю с аллейной посадкой деревьев, обрамленным павильонами со смотровыми площадками и ведущим к открытой сцене с амфитеатром, сооруженном ближе к морю.
На территории парка расположены 10 детских площадок с разнообразным оборудованием, в том числе веревочный парк с канатной дорожкой, уникальная для Севастополя многоуровневая площадка, позволяющая детям играть на нескольких уровнях и с допустимой долей риска перемещаться между ними. Справа проходит «ось спорта», с двумя тренажерными площадками, зоной настольного тенниса и площадками для молодежи — скейтпарком и первым в Крыму памптреком. «Учкуевка» подходит и для активного, и для спортивного отдыха, и для детей, и для взрослых.
«Учкуевку» ещё придётся доводить до ума. В парке часть оставшихся после реконструкции деревьев умирает — «это подтвердили дендрологи», их срок жизни «от двух до трех, максимум — четырех лет»; дендроплан парка не доработан, и он будет ещё корректироваться. Обязательно надо открыть морской выход парка, по периметру окруженного забором, — сейчас он закрыт древними шалманами, которые загородившими набережную и пляж, обратили внимание севастопольцы. Первый год реконструированного парка покажет инженерные недоработки, например, отсутствие в определенных местах водоотведения.
В Севастополе после капитального ремонта открыт сквер 60-летия СССР
В Севастополе завершены работы по комплексному благоустройству еще одного сквера. В декабре в городе открылся сквер 60-летия СССР.
В сквере оборудованы две детские площадки и одна спортивная.
Выполнено мощение брусчаткой, сделаны велодорожки, установлено освещение и видеонаблюдение. В сквере созданы прогулочные дорожки, автоматическая система полива зеленых насаждений, лавочки, урны.
Подрядной организации была поставлена задача, обеспечить доступность маломобильным группам населения — установлены пандусы.
Кроме того, сделана отдельная площадка для выгула собак. На этом участке также отремонтирована котельная.
В рамках благоустройства проведено оздоровление существующих деревьев и посадка новых — всего в сквере произрастает порядка 10 тысяч растений.
На территории сквера рядом с детской зоной и зоной отдыха сделан фонтан, который будет функционировать в летний период.
В Севастополе открыли сквер имени Героя Советского Союза Астана Кесаева
10 декабря в Севастополе открыли сквер и мемориальный камень Герою Советского Союза, подводнику Астану Кесаеву.
В новом сквере, расположенном на проспекте Октябрьской Революции, созданы прогулочные дорожки, игровые и спортивные зоны, парковка. Установлено освещение, автоматическая система полива зеленых насаждений, лавочки, урны.
Мемориальный камень герою-подводнику привезли специально из Северной Осетии, его высота достигает четырех метров.
18 декабря завершено благоустройство парковой зоны отдыха в поселке Солнечный Андреевского муниципального округа, капитальный ремонт скверов у памятника «Авиаторам-гвардейцам» и «У Братской могилы» в пос. Кача
В скверах установили фонари, лавочки и урны, дорожки вымостили плиткой, обустроили детские зоны и посадили деревья и кустарники. В парке в п. Солнечный также установили теневые навесы.
Всего в Севастополе за 2019 год благоустроено 17 общественных пространств.
Сообщение подготовлено совместно с Human RS
https://primechaniya.ru/sevastopol/stati/kak-pohoroshela-severnaya-storona-sevastopolya-pri-sobyanine
https://sev.gov.ru/info/news/98925/
https://sev.gov.ru/info/news/95120/
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