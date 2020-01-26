В Москве открыт детский сад на 220 мест

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2 сентября на территории жилого комплекса «Внуково», который возвела группа компаний «Самолёт», состоялось открытие муниципального детского сада на 220 мест. ДОУ вошло в состав ГБОУ щкола № 1788.

Детский сад построен по индивидуальному проекту. Трёхэтажное здание общей площадью 3,3 тыс. кв. м рассчитано на 9 групп для детей от 3 до 7 лет. В здании оборудованы уютные игровые и спальные комнаты, физкультурный и музыкальный залы, кружковая, медицинский и методический кабинеты, кабинет психолога и логопеда и многое другое. Организованы игровые площадки.

Здание адаптировано для маломобильных групп населения. На входе оборудованы специальные пандусы, в здании предусмотрен лифт, а также санузлы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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