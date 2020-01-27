В 2019 году ввод земель в оборот в рамках проекта «Экспорт продукции АПК» перевыполнен почти на 8%

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По итогам реализации в 2019 году мелиоративных мероприятий в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» общий объем земель, введенных в эксплуатацию в целях культивации экспортно ориентированных агрокультур, составил 41,38 тыс. га — это на 7,9% выше плановых показателей федпроекта.

В прошлом году за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем было введено в эксплуатацию 27,37 тыс. га мелиорируемых земель. Более 14 тыс. га земель вовлечено в оборот с помощью проведения культуртехнических мероприятий.

Работа по привлечению частных инвестиций, а также различных форм софинансирования обеспечила возможность уже с 2020 года дополнительно выращивать экспортно ориентированную сельхозпродукцию на площади более 3 тыс. га.