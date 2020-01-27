Открыт новый детский сад в Зеленоградске Калининградской области

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В Зеленоградске открылся новый детский сад на 185 мест. Учреждение рассчитано на 9 групп, 3 их которых ясельные. В детсаду есть свой пищеблок, прачечная, музыкальный и физкультурный залы, шесть кабинетов дополнительного образования. Среди особенностей детского сада — включение в дополнительное образование детей робототехники, шахмат, занятий по логике и астрономии.

Объект построен по проекту повторного применения. Аналогичный детский сад был открыт в декабре 2019 года в Калининграде.

© gov39.ru

© gov39.ru

© gov39.ru