Открыт новый детский сад в Зеленоградске Калининградской области
В Зеленоградске открылся новый детский сад на 185 мест. Учреждение рассчитано на 9 групп, 3 их которых ясельные. В детсаду есть свой пищеблок, прачечная, музыкальный и физкультурный залы, шесть кабинетов дополнительного образования. Среди особенностей детского сада — включение в дополнительное образование детей робототехники, шахмат, занятий по логике и астрономии.
Объект построен по проекту повторного применения. Аналогичный детский сад был открыт в декабре 2019 года в Калининграде.
Читайте также...
- В Гурьевском городском округе Калининградской области открыли два детских сада
- В Калининграде открыли новый детский сад
- В Калининграде открыли новый корпус детского сада
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!