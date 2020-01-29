Под Красноярском открылся новый цех по производству полуфабрикатов

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Под Красноярском открылся новый цех по производству кондитерских изделий и полуфабрикатов ООО «Емельяновские вкусняшки». Предприятие было построено в том числе и на средства краевого бюджета. Из 100 млн рублей — почти треть — это государственные субсидии. На них смогли построить здание, купить оборудование, и как результат нарастить производство и увеличить ассортимент продукции.

Всего же на развитие сельского хозяйства в этом году краевой бюджет выделил больше 8 млрд рублей. Например, на обновление оборудования перерабатывающих и пищевых производств направляется от 44 до 50 млн. Это позволяет решить несколько важных задач — создать рабочие места, наладить сбыт продукции фермерских и личных подсобных хозяйств, а значит и повысить качество жизни на селе.