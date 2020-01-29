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Агропром и пищевая промышленность

Новый сорт озимой пшеницы Цефей селекции «ЭкоНивы» допущен к использованию

 © www.ekoniva-apk.ru

Сорт озимой пшеницы Цефей селекции «ЭкоНивы» включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Более пяти лет в хозяйстве «Защитное» (Курская обл.) компания «ЭкоНива» занимается селекцией озимой пшеницы и сои. И вот — первые результаты: сорт озимой пшеницы с красивым астрономическим названием допущен к использованию!

— Цефей — среднеспелый сорт интенсивного типа использования, — рассказывает Андрей Звягин, селекционер-семеновод «ЭкоНивы-Семена». —Его отличают высокие адаптивные свойства, стабильная урожайность, а также высокое качество зерна. — Это сорт продовольственного направления и соответствует показателям сильных пшениц. Потенциальная урожайность — 11 т/га, максимальная, полученная в ходе испытаний — 10,7 т/га.

Но главная его отличительная особенность — высокая морозостойкость.

— Сорт положительно проявил себя в ходе испытаний в январе — феврале 2018 года на Щигровском госсортоучастке в Курской области, — продолжает Андрей Звягин. — В стрессовых условиях, при полном отсутствии снежного покрова и при отрицательных температурах до 26 градусов мороза, Цефей по сравнению с другими сортами озимой пшеницы, показал высочайшую морозо-зимостойкость и сформировал одну из самых высоких урожайностей.

В Госсорткомиссии сейчас находятся еще несколько сортов собственной селекции «ЭкоНивы». Возможно, что уже в этом году будут зарегистрированы и другие сорта.

— Внесение нашего сорта в Госреестр — это результат долгосрочной работы компании «ЭкоНивы», — говорит Штефан Дюрр, президент ГК «ЭкоНива». — Наш вклад в импортозамещение. Надеемся, что новый сорт будет востребован российскими аграриями, которым так необходим эффективный, морозостойкий сорт озимой пшеницы. Для нас селекционная деятельность — это еще и хорошая диверсификация бизнеса, возможность выйти на новую орбиту высокоинтеллектуальных продуктов.
Источник: http://www.ekoniva-apk.ru/press/new...897-ekoniva-vyvela-na-orbitu-tsefej

ЭкоНива
  • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    29.01.2020:43:44

    Очень, очень неплохо. Рекордсмены, конечно, «Галина» и «Эритроспермум-711» из Немчиновки со 140 центнерами, но все равно, вполне на одном уровне с Канадой, Францией, Германией.

    Ну и куча факторов работает — количество семян на 1 га, погодные риски, требования к химикатам и т. д. и т. п.

    Отредактировано: Дмитрий Жуков~20:47 29.01.20
    #1186139
    • Нет аватара Mirotvorets
      29.01.2022:00:49

      У Канады средняя урожайность пшеницы в районе 28-32 ц с гектара как и в России.

      В Германии и Франции значительно выше, но там я так понял в основном яровая пшеница

      #1186153
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