Новый сорт озимой пшеницы Цефей селекции «ЭкоНивы» допущен к использованию

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Сорт озимой пшеницы Цефей селекции «ЭкоНивы» включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Более пяти лет в хозяйстве «Защитное» (Курская обл.) компания «ЭкоНива» занимается селекцией озимой пшеницы и сои. И вот — первые результаты: сорт озимой пшеницы с красивым астрономическим названием допущен к использованию!

— Цефей — среднеспелый сорт интенсивного типа использования, — рассказывает Андрей Звягин, селекционер-семеновод «ЭкоНивы-Семена». —Его отличают высокие адаптивные свойства, стабильная урожайность, а также высокое качество зерна. — Это сорт продовольственного направления и соответствует показателям сильных пшениц. Потенциальная урожайность — 11 т/га, максимальная, полученная в ходе испытаний — 10,7 т/га.

Но главная его отличительная особенность — высокая морозостойкость.

— Сорт положительно проявил себя в ходе испытаний в январе — феврале 2018 года на Щигровском госсортоучастке в Курской области, — продолжает Андрей Звягин. — В стрессовых условиях, при полном отсутствии снежного покрова и при отрицательных температурах до 26 градусов мороза, Цефей по сравнению с другими сортами озимой пшеницы, показал высочайшую морозо-зимостойкость и сформировал одну из самых высоких урожайностей.

В Госсорткомиссии сейчас находятся еще несколько сортов собственной селекции «ЭкоНивы». Возможно, что уже в этом году будут зарегистрированы и другие сорта.

— Внесение нашего сорта в Госреестр — это результат долгосрочной работы компании «ЭкоНивы», — говорит Штефан Дюрр, президент ГК «ЭкоНива». — Наш вклад в импортозамещение. Надеемся, что новый сорт будет востребован российскими аграриями, которым так необходим эффективный, морозостойкий сорт озимой пшеницы. Для нас селекционная деятельность — это еще и хорошая диверсификация бизнеса, возможность выйти на новую орбиту высокоинтеллектуальных продуктов.