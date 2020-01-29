Начались работы по строительству мостов через Волхов и Свирь в Ленобласти

Специалисты приступили к работам по строительству мостовых сооружений через реки Волхов и Свирь в Ленинградской области. Об этом на пресс-конференции в среду, 29 января, заявил заместитель директора ГКУ «Ленавтодор» Олег Глазунов, передает корреспондент портала «ДорИнфо».

"В конце 2019 года заключены два крупных контракта общей стоимостью примерно 7 млрд рублей на строительство двух крупных мостовых сооружений — через реки Волхов и Свирь. На сегодняшний день мы уже приступили к работам. Сроки строительства — 2026-2027 годы, это в первую очередь связано с финансированием, но при поддержке Росавтодора сроки строительства будут сокращаться", — сказал журналистам Глазунов.

Победителем торгов в обоих случаях было признано ООО «ЕвроТрансСтрой». Ранее сообщалось, что после новогодних праздников специалисты приступят к геодезическим работам, переносу городских сетей и развернут строительный городок.

Срок возведения мостового перехода через Свирь составляет шесть лет, через Волхов — пять лет.

Деньги на строительство мостов заложены в областном бюджете. Кроме этого, региональные власти обратились к федеральным коллегам для выделения федеральных субсидий.

Согласно планам, протяженность нового двухполосного моста через Свирь составит 727 метров, подъездных путей — почти 2 километра, ширина проезжей части — 7,5 метра. Максимальная разрешенная скорость проезда по нему составит 120 км в час.

Мост через Волхов на подъезде к Киришам построят с низовой стороны рядом с существующим мостовым переходом. Длина нового моста — 437 метров, ширина — 13.