Судно снабжения «Остап Шеремета» передано заказчику

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Корабелы Амурского судостроительного завода передали заказчику новое судно. 30 января на втором построенном амурскими корабелами судне снабжения для работ с плавучими полупогружными буровыми установками «Остап Шеремета» поднят государственный флаг Российской Федерации.

Строительство осуществлялось для «Газпром флота». Ранее компании было передано судно аналогичного проекта «Иван Сидоренко».

Дочь геолога и нефтяника Остапа Шереметы Оксана Остаповна Дворянкова, являвшаяся почетным гостем мероприятия наряду с другими высокопоставленными лицами, отметила:"Поистине символично то, что оба судна снабжения будут работать вместе: «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета». В жизни, эти люди были друзьями и коллегами, настоящими патриотами и замечательными людьми. Надеюсь, что судьба этих судов будет такой же яркой, а работа — полезной".

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Судно снабжения проекта 22420 — справка

Разработчик проекта — ЦКБ «Балтсудопроект»

Длина — 90 м

Ширина — 19 м

Дедвейт — 4415 т

Максимальная скорость — 17 уз

Автономность — 30 сут.