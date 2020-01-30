Судно снабжения «Остап Шеремета» передано заказчику
Корабелы Амурского судостроительного завода передали заказчику новое судно. 30 января на втором построенном амурскими корабелами судне снабжения для работ с плавучими полупогружными буровыми установками «Остап Шеремета» поднят государственный флаг Российской Федерации.
Строительство осуществлялось для «Газпром флота». Ранее компании было передано судно аналогичного проекта «Иван Сидоренко».
Дочь геолога и нефтяника Остапа Шереметы Оксана Остаповна Дворянкова, являвшаяся почетным гостем мероприятия наряду с другими высокопоставленными лицами, отметила:"Поистине символично то, что оба судна снабжения будут работать вместе: «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета». В жизни, эти люди были друзьями и коллегами, настоящими патриотами и замечательными людьми. Надеюсь, что судьба этих судов будет такой же яркой, а работа — полезной".
Судно снабжения проекта 22420 — справка
Разработчик проекта — ЦКБ «Балтсудопроект»
Длина — 90 м
Ширина — 19 м
Дедвейт — 4415 т
Максимальная скорость — 17 уз
Автономность — 30 сут.