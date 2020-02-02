Детский сад на 240 мест открылся в поселке Новинки Нижегородской области

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4 сентября 2019 года в поселке Новинки Богородского района Нижегородской области открылся новый детский сад на 240 мест.

Новое дошкольное учреждение включает два этажа, 13 групп, из которых 4 — ясельные, музыкальный и физкультурный залы, пять кружков, кабинет логопеда, два кабинета психологической разгрузки, детский бассейн, пищеблок, медицинский блок и прачечную.

Напомним, все работы осуществляются в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Благодаря проекту женщины, имеющие маленьких детей и желающие выйти на работу быстрее, смогут совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

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