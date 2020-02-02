Детский сад на 240 мест открылся в поселке Новинки Нижегородской области
4 сентября 2019 года в поселке Новинки Богородского района Нижегородской области открылся новый детский сад на 240 мест.
Новое дошкольное учреждение включает два этажа, 13 групп, из которых 4 — ясельные, музыкальный и физкультурный залы, пять кружков, кабинет логопеда, два кабинета психологической разгрузки, детский бассейн, пищеблок, медицинский блок и прачечную.
Напомним, все работы осуществляются в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Благодаря проекту женщины, имеющие маленьких детей и желающие выйти на работу быстрее, смогут совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.
Читайте также...
- Детский сад на 265 мест с бассейном открыт в Нижегородской области
- Новые сельские школы на 150 мест каждая открыли в Тверской и Нижегородской областях
- Новый ФАП открылся в Арзамасском районе Нижегородской области