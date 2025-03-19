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termometrix 19 марта 2025, 11:58 18 Медучреждения

Новая детская поликлиника открылась в поселке Тоншаево Нижегородской области

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 © nobl.ru

Новая детская поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену. В штате поликлиники — три врача-педиатра и три медицинские сестры. К медучреждению прикреплено примерно 7000 детей.

Общий объем инвестиций в проект превысил 14 млн рублей: около 6 млн рублей было направлено на приобретение здания, 4 млн рублей — на проведение капитального ремонта, около 4,4 млн рублей — на приобретение современной мебели и оборудования. В ходе капитального ремонта произведена замена инженерных сетей, выполнены отделочные работы внутренних помещений, заменены оконные и дверные блоки.

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Источник: nobl.ru

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новое медучреждение, модернизация здравоохранения, сельская жизнь, Нижегородская область
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