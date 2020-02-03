Новая школа открылась в Маслянинском районе Новосибирской области

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Средняя общеобразовательная школа имени П. П. Лановенчика, рассчитанная на 275 учеников, открылась 1 февраля в развивающемся микрорайоне Свободный в рабочем посёлке Маслянино Новосибирской области.

Школа построена за счет средств областного бюджета и состоит из нескольких блоков. В образовательном учреждении есть все необходимые классы для процесса обучения, помещения для труда и творчества, зал хореографии, спортивный, тренажерный и гимнастический залы. Организована школа самбо.

Также в новой школе созданы кабинет музыки, мастерская кулинарии, мастерские по обработке металла, дерева и тканей, читальный зал, музей истории образования Маслянинского района, актовый зал, столовая.

С введением новой школы ликвидируется двусменное обучения в Маслянинском районе.