С Зеленодольским заводом подписан контракт на три «Грачонка»

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Представитель Зеленодольского завода имени Горького сообщил РИА Новости, что в декабре 2019 года заключен госконтракт на продолжение строительства катеров проекта 21980 в количестве трех единиц.

Головной катер проекта 21980 был заложен на Зеленодольском заводе в 2008 году. На сегодняшний день предприятие уже сдало госзаказчику девять «Грачат», которые несут службу в составе Балтийского и Черноморского флотов, Каспийской флотилии.

Десятый такой катер заложили на Зеленодольском заводев апреле 2019 года. Еще несколько катеров были построены на Восточной Верфи во Владивостоке и Судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске.

Катера специального назначения проекта 21980 предназначены для охраны водных районов военно-морских баз. Они обладают водоизмещением в 138 тонн, наибольшая длина- 31 метр, ширина — 7,4 метра. Корабль способен развивать скорость 23 узла и совершать плавание на расстояние до 200 миль. Катера данного проекта оснащаются гидроакустической станцией обнаружения подводных диверсионных сил и средств «Анапа», навигационной радиолокационной станцией МР-231, оптико-электронным комплексом освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3. Также на борту средства обнаружения подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс «Кальмар») и водолазное снаряжение.