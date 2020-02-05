Ростех разработал новое поколение оборудования для военного гидрометцентра

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал новое поколение оборудования для приема данных от гидрометеорологических спутников для Вооруженных Сил РФ.

«Сюжет МФ» − многофункциональный базовый пункт, предназначенный для оперативного приема, обработки и анализа гидрометеорологической и геофизической информации, поступающей от космических аппаратов гидрометеорологического назначения.

Оборудование предназначено для использования как в стационарных, так и в полевых условиях, и имеет высокую степень защиты от механических повреждений и воздействия факторов погоды.

Новинка выполняет обработку космической метеорологической информации и рассчитывает на ее основе такие параметры, как температура поверхности суши и моря, высота верхней границы облаков, тип и интенсивность осадков, влагосодержание почвы. Комплекс отображает полученные в результате вычислений данные в виде таблиц или накладывает на электронные карты. Новое оборудование может быть интегрировано в автоматизированные системы управления специального назначения и применяться для создания геоинформационных систем.

По сравнению с предыдущим поколением аналогичной аппаратуры новый многофункциональный пункт позволяет осуществлять прием спутниковых снимков высокого разрешения в C- и Х-диапазонах частот.

Комплекс «Сюжет МФ» имеет два стационарных варианта комплектации и один мобильный. В мобильный комплект поставки входят вычислительные средства и переносная приемная спутниковая антенна, оборудованная механизмом позиционирования.

Распространенные гидрометерологические сервисы не соответствуют требованиям информационной безопасности и не могут применяться в Вооруженных Силах. Для гидрометеорологического обеспечения армии используются специальные пункты приема информации. Новый комплекс «Сюжет-МФ», созданный предприятиями «Росэлектроники», позволяет получать точную и детальную информацию о погоде. Предварительные испытания изделия прошли успешно, комплекс готов к выходу на государственные испытания.

Разработчиком аппаратуры выступил НИИ Телевидения, программное обеспечение для комплекса было создано специалистами НИИ программных средств, оба предприятия входят в состав «Росэлектроники».