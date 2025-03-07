Ростех начал поставки импортозамещенной СВЧ-электроники для телекома

Модуль СВЧ М34230 © rostec.ru

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) поставил первые СВЧ-модули собственного производства для аппаратуры наземного, воздушного и космического базирования. Эти устройства представляют собой ключевой элемент в современных радиотехнических системах и предназначены для замены зарубежных аналогов, ранее поставлявшихся из США, Германии и Франции — об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Модули СВЧ серии М34230 разработаны Специальным конструкторским бюро по релейной технике (СКТБ РТ, входит в холдинг «Росэлектроника»). Они полностью заменяют модули серий 535, 545 и 565 фирмы Dow Key Microwave Corporation (США), а также являются функциональной заменой комплектующих фирм Radiall SA (Франция), Teledyne Technologies Incorporated (США), Tesat-Spacecom (Германия). Применение современной отечественной электронно-компонентной базы позволило снизить цену российских СВЧ-модулей на 40-55% по сравнению с зарубежными аналогами.

«На протяжении многих лет в сегменте СВЧ-модулей доминировали иностранные производители. Ограничение поставок зарубежной ЭКБ создавало сложности при разработке отечественной аппаратуры. Применение модулей М34230 производства СКТБ РТ сократит сроки проектирования и производства конечных изделий и снизит их себестоимость. Предприятие уже передало заказчикам более 80 СВЧ-модулей и продолжает наращивать их выпуск», — отметил заместитель генерального директора СКТБ РТ по развитию бизнеса Дмитрий Бадулин.

Новые СВЧ-модули разработаны для коммутации высокочастотных сигналов с частотой до 18 ГГц, что делает их универсальными для применения в различных условиях. Они обладают повышенной устойчивостью к экстремальным нагрузкам: устройства способны выдерживать многократные механические удары с ускорением до 50g, что эквивалентно воздействию мощных вибраций и тряски. Кроме того, модули сохраняют работоспособность в широком температурном диапазоне — от -60 до +85 градусов по Цельсию, что позволяет использовать их как в условиях арктического холода, так и в жарком климате.

Особого внимания заслуживает их устойчивость к акустическим нагрузкам. Модули способны функционировать при уровне шума до 150 дБ, что сопоставимо с воздействием ударной волны сверхзвукового самолета или выстрелом из гладкоствольного ружья 12-го калибра. Для сравнения, такой уровень шума превышает порог болевого ощущения для человека и может привести к слуховой травме.

Важно отметить, что СВЧ-модули на 100% состоят из материалов и комплектующих, произведенных в России.

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