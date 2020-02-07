Российским железнодорожникам переданы юбилейные «Ермаки»

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На Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») состоялась церемония передачи представителям ОАО «Российские железные дороги» юбилейных электровозов семейства «Ермак» — 3ЭС5К № 1000 и 2ЭС5К № 500.

Первый 2ЭС5К «Ермак» был изготовлен в конце 2004 года. Новый локомотив был создан в максимально короткие сроки. Суммарный пробег локомотивов с начала эксплуатации составляет более 1 млрд 520 млн км. «Ермаки» условно объехали земной шар по экватору почти 38 тысяч раз.

К настоящему моменту в эксплуатации находится свыше 1550 электровозов семейства «Ермак» (более 4000 секций). Эти локомотивы трудятся на Забайкальской, Красноярской, Восточно-Сибирской, Октябрьской, Дальневосточной, Южно-Уральской, Горьковской железных дорогах и составляют основу приписного парка 12 локомотивных депо. Помимо России, электровозы этой серии работают также на Украине и в Узбекистане.

Юбилейные электровозы посвящены предстоящему празднованию юбилея Великой победы. Работники Паровозстроя во время войны в боях, и в тылу делали все для приближения Победы. 600 заводчан ушли на фронт, фамилии 229 из их навечно запечатлены в мемориале погибших паровозостроителей. На локомотиве 3ЭС5К № 1000 сделана памятная надпись — «75 лет Победы».