Школы Сибири и Дальнего Востока. Новые и реконструированные. Обзор

© ako.ru

В обзор включены новости ранее не опубликованные на сайте.

1. 14 декабря после капитального ремонта открылась Ягуновская средняя школа в Кемеровской области

Она стала первой, реконструированной по областной программе «Моя новая школа».

Эту школу построили еще в 1974 году. Нынешний глобальный ремонт затронул и основное ее трёхэтажное здание, и двухэтажное, где находятся классы для дополнительного образования. Главные перемены глазу не видны: строители демонтировали и заново провели все коммуникации — системы электро-, тепло- и водоснабжения, сделали новую стяжку пола, отштукатурили фасады, потолки и стены. Заметно здание школы начало преображаться во время чистовой отделки: специалисты реализовали современные и актуальные тенденции в интерьерах.

© ako.ru

Пространство основного здания школы поделили на несколько зон: на первом этаже — зона юных конструкторов, на втором — холл с шахматами, ботанический сад и цифровой музей, на третьем — зона для чтения, зоны географии и математики. И новую мебель, и оборудование для кабинетов закупили по областной программе. Кроме того, администрация Кемеровского района подарила школе макет солнечной системы. Всё это вкупе с продуманными дизайнерскими решениями помогает детям развиваться. Сегодня здесь учится 360 человек.

Без внимания не остался и школьный двор со стадионом.

© dsko.ru

Теперь в распоряжении учеников Ягуновской средней школы футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка, велодорожка по периметру стадиона, трибуны для зрителей соревнований, а также три спортивные площадки: волейбольная, баскетбольная и для сдачи норм ГТО. Во внутреннем дворе появился автогородок, площадки для скалодрома и для творческих мероприятий.

© dsko.ru

Всего на ремонт и оснащение школы из областного бюджета было выделено более 273 млн рублей.

2. Детская школа искусств открылась в Среднеколымске Якутии

В Среднеколымске 7 февраля открыли Детский центр искусств, где разместилась Детская школа искусств им. А. Созонова, до этого много лет ютившаяся в аварийном здании, а последний год размещавшаяся в разных учреждениях.

© yk24.ru

Строительство Детской школы искусств велось по программе Общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» с 2014 по 2019 гг. Общий объем финансирования составил более 74 млн руб. Общая площадь объекта — 752 кв.м. В торжественной церемонии открытия новой школы для одаренных детей приняла участие заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина.

© ysia.ru

В Школе искусств г. Среднеколымска сегодня учатся 190 талантливых детей. Ребята обучаются хореографии, игре на фортепиано и баяне, декоративно-прикладному и художественному искусству. С детьми работают девять педагогов. В 2019 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» сюда поступили новые музыкальные инструменты и оборудование: два пианино, рояль, 12 баянов и техническое оборудование.

© ysia.ru

3. В Улан-Удэ завершилась реконструкция гимназии № 33

28 декабря открылась Улан-Удэнскую гимназия № 33. В 2019 году в школе прошла масштабная реконструкция, после которой здесь появилась новая пристройка на 216 мест и теплый переход.

© egov-buryatia.ru

После новогодних каникул старшеклассники гимназии № 33 будут учиться в новом здании. В нём расположились кабинеты по профильным предметам, лаборатории, конференц-зал и пресс-центр, оснащенные самой современной техникой и оборудованием для образовательного процесса. Реконструкция образовательного учреждения проводилась в рамках мероприятий по ликвидации третьей смены обучения в школах республики.

© egov-buryatia.ru

Ранее школа была рассчитана на 625 учеников, но по факту здесь училось более 1700 человек. Новая пристройка решает вопрос ликвидации третьей смены. Ребята будут учиться на самом современном оборудовании, что позволяет существенно повысить качество образовательного процесса. Новые компьютерные классы дают возможность ученикам лучше готовиться и в последующем реализоваться в жизни.

© egov-buryatia.ru

В новом трехэтажном пристрое будут обучаться ученики 9-11 классов и работать 14 учителей. На территории школы для занятий физкультурой появилась современная спортивная площадка. На строительство объекта было выделено около 145 млн рублей, из которых 142 млн рублей — из федерального бюджета. Застройщиком выступил ООО «Регион Строй», который в срок завершил все работы.

© egov-buryatia.ru

Всего в 2019 году в Бурятии построили 5 школ: на 250 мест для 25-й школы в г. Улан-Удэ, две школы по 450 мест в селах Хойто-Бэе и Поселье Иволгинского района, на 450 мест в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, а также пристрой на 216 мест 33-й гимназии г. Улан-Удэ.

Планируется строительство ещё 11 школ в период до 2021 года: девять школ по ликвидации 3-й смены обучения, одна по созданию новых мест в сельской местности, одна по созданию новых мест в школах. Общий объем финансирования составляет 5,2 млрд рублей

4. В Шебалинском районе Алтайского края после капитального ремонта открылась сельская школа

© opt-1288592.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

В селе Верх-Апшуяхта живёт более 250 человек, много детей. Старое здание школы было построено в 1939 году. Тогда это была начальная школа.

© opt-1288592.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

В ходе ремонта в школе были полностью заменены кровля, полы, окна и инженерные сети, проведена внутренняя отделка помещений, здание утеплено и обшито сайдингом, выполнено благоустройство прилегающей территории.

5. В столице Приамурья отремонтировали школу на 353 места. Работы завершили менее чем за полгода

С 13 января школа № 24 Благовещенска начала работать в обычном режиме.

© opt-25829.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

После проведения ремонтных работ в образовательном учреждении установлены новые окна и межкомнатные двери, отремонтирована отмостка. Мастера выровняли и покрасили стены, постелили новый линолеум, заменили системы водоснабжения и отопления. В кабинетах теперь есть подвесные потолки, а в отремонтированных туалетах — новая сантехника. На капремонт городские власти выделили 47,5 миллионов рублей.

На эти средства кабинет химии, спортивный зал, столовую, санузлы переоснастили в соответствии с современными требованиями. В коридорах сделали дополнительные, а во всем здании полностью заменили окна, за счет чего в школе стало намного светлее и просторнее.

В Райчихинске Амурской области открыла двери капитально отремонтированная школа

Завершение зимних каникул для учеников и учителей школы № 22 Райчихинска ознаменовалось возвращением в родные стены. Учебное заведение отворило двери после проведения капитального ремонта.

Ремонт в школе шел целый год. Была полностью заменена электропроводка, обновлен фасад, проведена заменена система водо- и теплоснабжения. Вместо старых деревянных окон установлены стеклопакеты. Заменены полы, а потолки выполнены в современном стиле. Отремонтирован спортзал, в котором оборудовали раздевалки.

Заместитель директора «СМУ-Райчихинское», производившего ремонт, на торжественной линейке рассказал, что отремонтировать школу после 62 лет отсутствия капремонта было нелегко.

6. В селе Ново-Ленино Осинского района Иркутской области введена в эксплуатацию общеобразовательная школа после капитального ремонта

Здание сельской школы было построено в 1968 году. Ежегодно производился текущий ремонт, но капитального ремонта школы за 50 лет не было ни разу. Капитальный ремонт был произведен в два этапа: в 2018 году была заменена кровля и отремонтированы полы в спортзале и столовой, в 2019 году завершены все остальные работы. Здание практически полностью обновлено, а кабинеты укомплектованы новой мебелью.

© irkobl.ru

В текущем учебном году в учебном заведении обучаются 187 учеников, часть из которых доставляются на школьном автобусе из деревни Хайга.- Муниципальное образование «Ново-Ленино», где проживают 1350 человек, — это одно из сельских поселений УОБО, где поэтапно решаются вопросы комплексного развития территории. Капитальный ремонт школы произведен в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019 — 2024 годы. Из средств областного бюджета выделено 43 млн рублей.

7. Школу N1 в г. Зима Иркутской области открыли после капремонта

Школа была построена в 1972 году. За все это время капитального ремонта в ней не было ни разу. Ремонтные работы вели чуть более двух лет. Все это время учащиеся школы занимались в других учебных заведениях города.

От прежнего здания здесь остались только стены и проёмы. Теперь школа соответствует всем современным требованиям. В ней два спортивных зала, мастерские для мальчиков и девочек, лингофонный кабинет, музыкальный класс, кабинет изобразительного искусства, оснащенный специальными партами.

Общая стоимость ремонтных работ составила 127 млн рублей.

В настоящее время в Иркутской области ведётся капитальный ремонт 38 школ региона, строится 15 новых зданий. Такого объема строительства и ремонта учреждений образования в регионе не было за последние тридцать лет.

8-9. Две школы открыты в Новосибирской области после реконструкции

Школа № 51 в микрорайоне Стрижи Новосибирска открыта после капитального ремонта.

После реконструкции старого корпуса и строительства пристроек к нему фактически открыта новая школа. Пятидесятилетнее здание, рассчитанное на 575 мест, уже давно не справлялось с нагрузкой из-за постоянного увеличения количества учеников.

© nsknews.info

Пристройка № 1 включает в себя 26 кабинетов начальной школы, кабинеты физики, химии, рисования, пения, иностранного языка.

© gk-strizhi.ru

В пристройке № 2 расположены библиотека, музей школы и актовый зал на 720 мест. Стоимость строительства пристроек составила 359 млн рублей, реконструкция старого здания — 110 млн рублей; на мебель, оборудование и учебные пособия затрачено около 100 млн рублей.

Также открылась реконструированная школа в деревне Бурмистрово Искитимского района.

Здание школы в д. Бурмистрово было построено в 1974 году. В школе 12 классов-комплектов, в которых обучается 150 человек. Осуществляется подвоз 20 учащихся из санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Чкаловец».

© sib.fm

В 2018 году началось строительство пристройки к основному зданию школы, в которой размещены актовый зал, библиотека, столовая, спортивный зал, кабинет технологии для девочек, мастерские для мальчиков. Каждый учебный кабинет оборудован в соответствии с требованиями Федерального законодательства современным оборудованием, учебно-наглядными пособиями и мебелью.

© tayga.info

В школе создана доступная среда для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Проектная мощность школы увеличена на перспективу до 176 мест; все её воспитанники теперь будут обучаться в одну смену. Заказчик строительства: ГКУ НСО «УКС», генеральный подрядчик — АО «Бердский строительный трест». На строительство и оснащение пристройки школы из областного бюджета было направлено 169 млн рублей.

10-11. После реконструкции в Усть-Канском районе Республики Алтай открылись две школы

— в Усть-Кане старое здание средней школы было построено в 1996 году и давно требовало основательного ремонта. В ходе работ полностью была заменена кровля трех корпусов школы, усилены стены и фундамент, установлены новые окна, двери. Кроме того, были отремонтированы спортивный и актовый залы, пищеблок.

© opt-1288592.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

Реконструкция здания проводилась в рамках федеральной программы по сейсмоусилению, на эти цели было выделено более 130 миллионов рублей.

В классы приобретена новая ученическая мебель, интерактивные доски, компьютеры. Здесь развивается кадетское движение, Российское движение школьников, работает Центр военно-патриотической и спортивной подготовки, шахматный клуб

Также состоялось открытие школы в селе Владимировка Усть-Канского района. Ранее школа размещалась в трех приспособленных зданиях. С начала эксплуатации капремонт здесь не проводился, в школе не было ни водоснабжения, ни канализации, имелось печное отопление.Работы начались в октябре 2017 года, было построено основное здание школы, котельная, пищеблок, спортивный зал, благоустроена территория. В настоящее время обучение ведется в одну смену, здесь обучаются 45 детей, из них семь первоклассников.

12. В Хакасии открылась новая школа

В селе Новониколаевка Бейского района Хакасии для семидесяти школьников открыла свои двери новая школа.

До недавнего времени школьные уроки проводились в ветхом здании бывшей семенной лаборатории, которую построили еще в начале прошлого века. Теперь же в Новониколаевке наконец-то появилась новая, современная школа.

© r-19.ru

Сегодня в Новониколаевке проживает около тысячи человек, и школа, рассчитанная на 100 учащихся, полностью решит проблему нехватки школьных мест.

На очереди школы в Боградском районе и в селе Матур.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3120925

https://egov-buryatia.ru/press_center/news/detail.php?ID=56814

https://altai-republic.ru/news_lent/news-archive/31692/

https://www.amurobl.ru/posts/news/v-stolitse-priamurya-otremontirovali-shkolu-na-353-mesta-raboty-zavershili-menee-chem-za-polgoda/

https://blagoveshensk.bezformata.com/listnews/rajchihinske-otkrila-dveri-kapitalno/80621668/

https://irkobl.ru/news/838520/

https://irkobl.ru/news/839072/

http://www.nso.ru/news/37500

https://altai-republic.ru/news_lent/news-archive/30524/

https://abakan.sibnovosti.ru/society/118730-v-hakasii-otkrylas-novaya-shkola