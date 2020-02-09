Морская авиация ТОФ получила еще один модернизированный МиГ-31БМ

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Морская авиация Тихоокеанского флота (ТОФ) пополнилась еще одним модернизированным истребителем-перехватчиком МиГ-31БМ. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.В ходе ремонта и модернизации высотный истребитель получил новейшую авионику и радиоэлектронные системы, а также улучшенные тактические характеристики, что значительно повышает его боевые возможности- говорится в сообщении ВВО.В пресс-службе отметили, что в ближайшее время личный состав истребительной эскадрильи приступит к подготовке нового самолета к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне. Ранее сообщалось, что модернизированные самолеты поступают на вооружение смешанного авиационного полка, дислоцированного на аэродроме морской авиации ТОФ Елизово.

МиГ-31 (НАТО — Foxhound — лисья гончая) — всепогодный двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любом диапазоне высот, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. Без дозаправки самолет способен совершать перелеты на расстояние до 3 тыс. км. Его потолок — 20,5 км. Средняя продолжительность полета без дозаправки — 3,3 часа. Группа в составе четырех перехватчиков способна контролировать пространство, протяженность которого по фронту составляет 800-900 км.