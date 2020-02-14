В Кольцово открыт один из крупнейших лицеев Новосибирской области

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14 февраля в рабочем посёлке Кольцово состоялось открытие образовательного учреждения, которое получило название «Лицей Технополис». Первых учеников новый лицей примет в начале апреля, а всего он рассчитан на 1050 учащихся.

Новый лицей — один из крупнейших в регионе. Это уникальный проект и в строительной части, и с точки зрения образовательного профиля — в лицее будут готовить будущих специалистов в сфере IT-технологий. Здесь созданы все возможности для получения качественного современного образования. Общая площадь здания превышает 21 тыс. кв. м. В двух блоках здания лицея расположатся начальная и основная школы, пищеблок и медицинский блок.

Лицей построен в рамках регионального приоритетного проекта «Ипотека и арендное жильё» и отвечает всем современным требования: как уточняет пресс-служба областного правительства, в нём предусмотрены спортивный зал, тир, помещение лыжехранилища, санузлы и душевые, пост медсестры, зал ЛФК, раздевалки, бассейн.

Фото пресс-службы правительства НСО