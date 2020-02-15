О ходе работ на Амурском ГПЗ в январе 2020 года

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Завершен в полном объеме монтаж крупнотоннажного оборудования, поставленного в навигацию 2019 года. Ведется монтаж резервуаров хранения продукции на второй установке по очистке и сжижению гелия. Завершены земляные и свайные работы на всех шести технологических линиях. Ведется обустройство фундаментов, бетонные работы, монтаж металлоконструкций, монтаж надземных и подземных трубопроводов. Ведутся работы на основных энергообъектах, подготовка к подаче электроэнергии в 1 квартале 2020 года. Производится монтаж основных резервуаров на канализационно-очистных сооружениях и станции водоподготовки. На эстакадах «Север-Юг» и «Запад-Восток» ведутся монтаж и сварка трубопроводов. Продолжается строительство азотно-воздушной станции.

Общий прогресс реализации проекта Амурского ГПЗ в январе 2020 года составил 55%.