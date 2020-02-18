Новейшие штурмовики Су-25СМ3 поступили в авиаполк ЮВО в Ставропольском крае

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Три новейших модернизированных самолёта Су-25СМ3 «Суперграч"*пополнили штурмовую авиацию Южного военного округа (ЮВО), сообщила 18 февраля 2020 года пресс-служба округа.

Самолёты прибыли в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в Ставропольском крае, преодолев более 800 км с завода-изготовителя в пункт постоянного базирования.

Это уже четвёртая поставка самолётов данного типа в авиационные части ЮВО, что позволило увеличить общее число модернизированных «Грачей» почти до 20 единиц.

* Глубоко модернизированные штурмовики Су-25СМ3 внешне — почти тотже самый легендарный «Грач». Но фактически — это новая машина c резко возросшими боевыми возможностями. Модернизации подверглись топливная система и аппаратура управления двигателями. В результате Су-25СМ3 летает дольше и дальше предшественника.

Самое главное отличие Су-25СМ3 от предшественников — новый прицельно-навигационный комплекс СОЛТ-25 (система оптическая, лазерная, тепловизионная). Он позволяет обнаруживать и отслеживать наземные, надводные и воздушные цели в любых климатических условиях и в любое время суток.

Таким образом, у Су-25СМ3 значительно расширилась номенклатура современного «умного» оружия. Штурмовик может использовать, например, противорадиолокационные ракеты Х-58, идущие в сторону сигнала РЛС противника, корректируемые авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1500 и многое другое.

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Су-25СМ3 получил модуль ГЛОНАСС для навигации и применения высокоточного оружия. Но и от инерциальной навигационной системы, которая помогает выполнить боевую задачу даже при отсутствии сигнала со спутника, отказываться не стали. Появились и современные цифровые средства связи, работающие по защищённым каналам.

Самолёт не просто оснащён новым оборудованием — меняется сама тактикаего боевого применения. Он встроен в автоматизированную систему управления ВКС и в разведывательно-ударные контуры межвидовыхгруппировок войск. Эта интеграция штурмовика в единую сеть значительноускоряет обмен информацией между «небом» и «землёй» и в несколько разсокращает время от момента обнаружения целей до их уничтожения.