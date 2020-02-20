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Добыча и разведка полезных ископаемых

Газоперекачивающие агрегаты производства КМПО ввели в эксплуатацию на Яро-Яхинском НГКМ

 © sun9-47.userapi.com

Три газоперекачивающих агрегата производства АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (АО «КМПО») введены в промышленную эксплуатацию на дожимной компрессорной станции второй очереди строительства Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения.

Оборудование прошло все испытания, запущено в режиме «магистраль» и передано в эксплуатацию.

Всего предприятие изготовило и поставило четыре комплекта ГПА-16 «Волга» мощностью 16 МВт для Яро-Яхинского НГКМ по контракту, заключенному с АО «АРКТИКГАЗ». Они применяются для компримирования нефтяного газа.

Яро-Яхинское НГКМ расположено на севере Западной Сибири. Месторождение ввело в эксплуатацию в 2015 году АО «АРКТИГАЗ», являющееся совместным предприятием компаний «Газпром нефть» и «НОВАТЭК».

 © kmpo.ru
Источник: http://www.kmpo.ru/press/news/2020/02/20/1020/

КМПО, АРКТИКГАЗ
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