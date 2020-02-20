Студенты Уральского ГАУ разработали уникальный экобокс для круглогодичного выращивания растений

© mcx.ru

Экобокс представляет собой квадратный металлический короб со стеклом. Уникальное инженерное решение позволяет круглый год выращивать в нем любые сельскохозяйственные культуры. Причем растения в экобоксе растут в полтора-два раза быстрее привычных сроков.

Разработанная уральскими учеными «домашняя ферма» уже вышла на серийное производство. Компания «Агроаспет» уже выпустила первую партию уникальных боксов. Вместе с технической новинкой в комплект входят семена, почвогрунт с горшочками и специальные питательные растворы."Наш экобокс позволяет круглогодично выращивать в домашних условиях любые съедобные культуры — томаты, зелень, редис, ягоды, — даже самому несведущему в этом процессе человеку. Компактную коробку размером примерно метр на метр можно поставить в любое удобное место, она может выполнять даже роль подставки под телевизор или зеленого аквариума. Изобретение в автоматическом режиме регулирует температуру и влажность воздуха, уровень воды в почве и даже максимально точно имитирует интенсивность и спектральный состав солнечных лучей в зависимости от времени суток. Благоприятные условия обеспечивают более короткие сроки созревания, например, зеленый салат вместо привычных 40 дней вырастает за 24. От человека требуется лишь посадить семечко в грунт и наполнить специальный резервуар водой", — рассказал Лев Пальцев, один из разработчиков, студент магистратуры факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ.

В рамках международного форума, который открылся в УрГАУ 19 февраля, ученые и студенты вуза представили и другие научные разработки для умного сельского хозяйства, хранения и переработки плодоовощной продукции и многое другое.

В числе экспонатов: картина из свежих растений с автоматическим поливом; беспилотный летающий аппарат для точного земледелия; биотопливо; гидропонная установка с автоматическим режимом выращивания любых растений; инфракрасная сушилка для фруктов, овощей и ягод, позволяющая сохранять все полезные биологически-активные соединения, включая антиоксиданты; полезный хлеб и многое другое.

© mcx.ru