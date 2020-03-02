«Адмиралтейские верфи» начали швартовные испытания подлодки «Волхов»

«Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург) приступили к проведению швартовных испытаний дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Волхов». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба предприятия.

«Испытания займут около трех месяцев. За этот срок специалисты проверят все системы, устройства и механизмы корабля. Среди них навигационная система, комплекс связи, общекорабельные системы, системы управления, комплекс торпедно-ракетного вооружения, гидроакустический комплекс и другие», — говорится в сообщении.

После завершения швартовных испытаний корабль сможет отправиться на заводские ходовые и государственные испытания, добавили в пресс-службе.

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Подводная лодка «Волхов» — вторая в серии из шести кораблей, строящейся АО «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота России. Корабль заложен в июле 2017 и спущен на воду в декабре 2019 года. Первый корабль — «Петропавловск-Камчатский» — передан заказчику в декабре 2019 года.

В настоящее время в цехах «Адмиралтейских верфей» проходит подготовка к стыковке блоков еще двух подводных лодок серии — «Магадан» и «Уфа». Строительство серии идет по графику и, согласно контракту, должно завершиться в 2022 году.

Подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» (по кодификации НАТО — Improved Kilo) относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок и являются одними из самых малошумных в мире. Субмарины имеют длину 74 м, максимальное водоизмещение составляет более 3900 т. Прочный корпус обеспечивает подлодке рабочую глубину погружения 240 м и предельную — 300 м, дальность хода составляет до 7500 миль. Основное вооружение подводных лодок — ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» с одноименными крылатыми ракетами, которые запускаются через торпедные аппараты из подводного положения.