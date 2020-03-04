ПАО «Компания «Сухой» модернизирует производственные мощности для Су-57 и Су-35

Печь термообработки Фото компании "Сухой" © aex.ru

На заводе, производящем истребители Су-57 и Су-35, ведут модернизацию производственных мощностей для термообработки деталей, сообщили в пресс-службе компании «Сухой».

"На авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре введена в эксплуатацию новая отечественная печь для вакуумной термообработки деталей. Установленное оборудование обладает рядом преимуществ, благодаря которым достигнут новый уровень термообработки деталей, что является важным фактором при производстве современных самолетов Су-35 и Су-57″, — заявили в пресс-службе «Сухого».

Новое оборудование дает возможность охлаждения деталей после обработки при помощи инертных газов, чего не удавалось достичь при модернизации старых печей. Кроме того, управление печью полностью автоматизировано — аппаратура автономно выполняет заданные оператором параметры и контролирует реализацию задачи.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) является филиалом компании «Сухой» (входит в ОАК). Предприятие серийно производит истребители Су-35 как для Минобороны РФ, так и для иностранных заказчиков.

Серийное производство истребителей пятого поколения Су-57 также будет вестись в Комсомольске-на-Амуре. По контракту с Минобороны РФ к 2028 году должно быть поставлено 76 самолетов, на которые будут перевооружены три авиационные полка.