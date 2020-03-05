На намывной территории Васильевского острова в Санкт-Петербурге открыт первый детский сад
Открытие детского сада положило начало строительству социальной инфраструктуры на намывной территории Васильевского острова. К 2021 году здесь появятся ещё два детских сада. Уже в этом году, по словам застройщика, начнётся строительство школы.
Детский сад на 140 мест оформлен в морской и приключенческой тематике. Здесь будет 7 групп для детей в возрасте от 2 до 7 лет.
https://nevnov....andex.ru%2Fnews
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