«Росэлектроника» начала производство зарядных терминалов для нагрудных видеорегистраторов силовиков

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех в октябре 2019 года начал производство терминалов для зарядки нагрудных видеорегистраторов, применяющихся в силовых структурах и специальных ведомствах. При подключении устройств видео- и аудиофиксации аппаратура считывает собранную на них информацию, архивирует и хранит в течение 30 суток для последующего скачивания. Контроль доступа к информации осуществляется по отпечатку пальца.

Терминал оборудуется четырьмя жесткими дисками общей емкостью до 16 Тбайт и имеет USB-интерфейс для скачивания, просмотра и редактирования файлов. Аппаратура обеспечивает одновременное подключение и зарядку 30 видеорегистраторов различных моделей и 30 аккумуляторов к ним.Нагрудные устройства видеофиксации применяются военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации, Росгвардии, сотрудниками МВД, вневедомственной охраны, ФСИН, МЧС, а также служб инкассации и частных охранных предприятий для фиксации окружающей обстановки. Терминалы для зарядки видеорегистраторов разработаны и производятся пензенским НПП «Рубин» (входит в «Росэлектронику»).

"Изделие проходит полный цикл производства на нашем предприятии и изготавливается полностью из отечественных комплектующих. Разработка и изготовление терминалов осуществляется в рамках решения задач импортозамещения и диверcификации производства.Проведенный анализ российского рынка показал наличие высокого спроса на подобные устройства в связи с широким применением средств видеофиксации, а также отсутствия отечественных аналогов", — рассказал генеральный директор НПП «Рубин» Андрей Тарасов.

Проект реализуется в рамках соглашения о стратегическом партнерстве между АО «НПП «Рубин» и Центром коллективного пользования Технопарка «Сколково» ООО «Ромет».