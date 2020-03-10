Производство полимерных емкостей открыли в Кемерово

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Производство полимерных емкостей от 100 до 10000 л открыли на базе компании «Агро» (г. Кемерово). Мощность нового цеха — переработка 180 т исходного материала в год.

В новом цехе «Агро» работают 4 печи, в которых изготавливают 82 вида полимерных изделий. Они могут использоваться не только для отрасли сельского хозяйства, но и для других отраслей (торговля, строительство, перерабатывающая промышленность и др.), а также для массового потребления в бытовых целях (на дачах, базах отдыха и т. д. ).

Метод изготовления емкостей заключается в том, что заполненная материалом закрытая форма вращается вокруг двух и более пересекающихся осей. При этом происходит распределение сырьевого материала по внутренней поверхности полости формы, а одновременный нагрев способствует его расплавлению с образованием тонкого покрытия в виде оболочки. Фиксация формы достигается охлаждением расплавленного материала. Такие «печи» могут быть разных форм и размеров — соответственно, разной получается продукция.

Производство площадью 1400 кв. м был построен за семь месяцев. В просторном помещении расположены печи, термопластавтомат, экструзионная линия по производству ПВХ-шлангов.

В дальнейшем «Агро» планирует освоить выпуск новых видов товаров и увеличить объем выпускаемой продукции более чем в два раза.

Как пояснили в областном департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, еще в 2010 году руководством компании было принято решение об использовании именно полимерной тары, так как этот материал наиболее устойчив к агрессивным средам (сельхозхимии, коррозии), в 2011 году компания приступила к изготовлению полимерных бункеров для посевных комплексов методом ротационного формирования в ограниченном количестве.