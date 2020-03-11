Очередной самолет Ту-95МС проходит испытания после планового ремонта в Таганроге
10 марта 2020 г. в Таганроге совершил первый полет очередной отремонтированный на предприятии самолет Ту-95МС. После прохождения всех необходимых испытаний, Ту-95МС будет передан экипажу Дальней авиации для перелета к месту своего постоянного базирования.
Важной составляющей деятельности ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (входит в состав ПАО «ОАК») является капитальный ремонт самолетов Ту-95МС Дальней авиации российских ВКС. Проведение капитального ремонта и модернизации позволяют продлить сроки эксплуатации обновленных самолетов, благодаря чему они еще долго смогут оставаться в боевом строю.
Ту-95МС — стратегический ракетоносец с четырьмя турбовинтовыми двигателями НК-12МП.
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