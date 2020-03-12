Российские наборы проверок коронавируса переданы уже в 10 стран
В настоящее время тест-системы, разработанные ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, уже поставлены в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С их помощью были выявлены случаи заболевания на территории Армении и Белоруссии.
Недавно российская сторона передала такие наборы в Монголию.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/7935577
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