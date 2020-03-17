Чугунолитейный завод из Калужской области освоил выпуск новой продукции

Сукремльский чугунолитейный завод (СЧЗ, г. Людиново, Калужская обл.), одно из крупнейших отечественных предприятий по производству чугунного литья для железнодорожной промышленности и городской инфраструктуры, освоил выпуск звеньев цепи и колосников, используемых на предприятиях металлургической промышленности.

Звенья цепи применяются в конструкции разливочных машин для установки мульд. Такие звенья предприятие изготавливает из стали 110Г13Л. Ежегодно СЧЗ планирует выпускать около 1,6 тыс. шт. данной продукции.

Колосники используются в спекательной тележке агломерационных производств металлургических предприятий. Данное изделие производится из чугуна ИЧ30018Г3. Завод планирует производить около 9 тыс. шт. колосников в год.

Мы получили положительное заключение от Тулачермета по результатам испытаний звеньев цепи и колосников в условиях действующего производства. Это новая для нас продукция, которая освоена в рамках программы по расширению продуктового портфеля предприятия. Нашей первоочередной задачей было закрыть потребности ПМХ, однако производственные возможности СЧЗ позволяют поставлять данную продукцию и для других предприятий отрасли. В настоящее время освоение новой продукции для металлургии продолжается, например, это сменные и быстроизнашиваемые детали для прокатных станов, стальные отливки для мельниц обогатительных фабрик.