Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

Чугунолитейный завод из Калужской области освоил выпуск новой продукции

Сукремльский чугунолитейный завод (СЧЗ, г. Людиново, Калужская обл.), одно из крупнейших отечественных предприятий по производству чугунного литья для железнодорожной промышленности и городской инфраструктуры, освоил выпуск звеньев цепи и колосников, используемых на предприятиях металлургической промышленности.

Звенья цепи применяются в конструкции разливочных машин для установки мульд. Такие звенья предприятие изготавливает из стали 110Г13Л. Ежегодно СЧЗ планирует выпускать около 1,6 тыс. шт. данной продукции.

Колосники используются в спекательной тележке агломерационных производств металлургических предприятий. Данное изделие производится из чугуна ИЧ30018Г3. Завод планирует производить около 9 тыс. шт. колосников в год.

Мы получили положительное заключение от Тулачермета по результатам испытаний звеньев цепи и колосников в условиях действующего производства. Это новая для нас продукция, которая освоена в рамках программы по расширению продуктового портфеля предприятия. Нашей первоочередной задачей было закрыть потребности ПМХ, однако производственные возможности СЧЗ позволяют поставлять данную продукцию и для других предприятий отрасли. В настоящее время освоение новой продукции для металлургии продолжается, например, это сменные и быстроизнашиваемые детали для прокатных станов, стальные отливки для мельниц обогатительных фабрик.

Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/114769

металлургия, Калужская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,