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Детские сады и школы

В г. Балабаново Калужской области открыт новый детский сад на 220 мест

 © sun1-92.userapi.com

Детский сад «Маленькая страна» построен в рамках нацпроекта «Демография» и рассчитан на 12 групп, четыре из которых — ясельные, для детей до трёх лет. Здесь создана необходимая развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая всем требованиям государственных образовательных стандартов.

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 © sun1-15.userapi.com

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 © sun9-22.userapi.com

 © sun9-34.userapi.com

https://vk.com/...ll-191980438_16

Источник: http://gazetabalabanovo.ru/?p=31620

новый детсад , Калужская область
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