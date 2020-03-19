В г. Балабаново Калужской области открыт новый детский сад на 220 мест
Детский сад «Маленькая страна» построен в рамках нацпроекта «Демография» и рассчитан на 12 групп, четыре из которых — ясельные, для детей до трёх лет. Здесь создана необходимая развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая всем требованиям государственных образовательных стандартов.
Источник: http://gazetabalabanovo.ru/?p=31620
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