В г. Балабаново Калужской области открыт новый детский сад на 220 мест

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Детский сад «Маленькая страна» построен в рамках нацпроекта «Демография» и рассчитан на 12 групп, четыре из которых — ясельные, для детей до трёх лет. Здесь создана необходимая развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая всем требованиям государственных образовательных стандартов.

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