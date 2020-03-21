Калининградский завод «Грюнвальд» выпустил новые модели полуприцепов

Самосвальный полуприцеп с алюминиевым кузовом © grunwaldtrailers.ru

Как сообщила пресс-служба ООО «Грюнвальд», российский машиностроительный завод, расположенный в Калининградской области, в феврале 2020 года выпустил два новых шторных полуприцепа.

В частности, 17 февраля компания сообщила о выпуске партии новых самосвальных полуприцепов с алюминиевым кузовом объемом 27 куб.м, предназначенных для транспортировки песка, гравия и щебня.

В новом полуприцепе была увеличена толщина основания в задней части кузова, что позволило снизить риск преждевременного истирания алюминиевого днища.

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20 февраля 2020 г. компания представила усовершенствованную версию шторного полуприцепа собственной массой 6,9 тонн и грузоподъемностью 31,1 т., с новой системой коников, новым стальным передним порталом, сборными алюминиевыми задними воротами и KTL-грунтованием элементов надстройки.

© grunwaldtrailers.ru

В настоящее время калининградский завод выпускает три категории тентованных полуприцепов, а именно шторные полуприцепы с кониками, шторные полуприцепы, шторно-бортовые полуприцепы, которые предназначены для перевозки коммерческих грузов, трбующих защиты от атмосферного воздействия.