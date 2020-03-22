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Космонавтика

Россия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb, запущенные на российской ракете «Союз-2.1б»

 © cdni.rt.com

Россия вывела на орбиту все 34 спутника связи британской компании OneWeb, которые были запущены с Байконура на российской ракете «Союз-2.1б».

Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

«Наши спутники отделились от ракеты в девять групп, как и было запланировано», — указано в тексте.

Отмечается, что теперь ожидается приём сигнала.

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур.
Источник: https://russian.rt.com/science/news/730668-orbita-rossiya-oneweb

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Роскосмос, МКС, Союз-2.1б
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