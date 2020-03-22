Россия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb, запущенные на российской ракете «Союз-2.1б»
Россия вывела на орбиту все 34 спутника связи британской компании OneWeb, которые были запущены с Байконура на российской ракете «Союз-2.1б».
Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.
«Наши спутники отделились от ракеты в девять групп, как и было запланировано», — указано в тексте.
Отмечается, что теперь ожидается приём сигнала.
Ранее ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур.
Читайте также...
- Космический корабль «Союз МС-08» пристыковался к МКС
- Грузовой корабль «Прогресс МС-10» пристыковался к МКС
- Лунная база в Королёве
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!