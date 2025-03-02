Грузовой корабль «Прогресс МС-30» пристыковался к МКС

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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-30» пристыковался к Международной космической станции, он привез топливо, питание и санитарные средства, а также новый скафандр для российских космонавтов.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 0.24 мск 28 февраля. Выведение корабля на орбиту заняло около девяти минут, а его самостоятельный полет к МКС — почти 50 часов. За время пути «Прогресс МС-30» сделал 34 оборота вокруг Земли. Всего орбитальная миссия нового грузовика, как ожидается, продлится 193 суток.Ранее «Роскосмос» сообщил, что «Прогресс МС-30» доставит на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов «Асептик», «Биодеградация», «Виртуал», «Каскад», «Лазма», «Мираж», «Нейроиммунитет» и «Фотобиореактор». Также корабль привет на орбиту одежду и питание для космонавтов, медицинские и санитарно-гигиенические средства, 950 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота. Кроме того, среди грузов — новый скафандр для работы в открытом космосе «Орлан-МКС» № 6.

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