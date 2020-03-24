В Амурское объединение ВВО поступили новейшие командно-штабных машины на базе автомобиля «Тигр»

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В соединение связи Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, поступила первая партия новейших командно — штабных машин П-230Т на базе автомобиля повышенной проходимости «Тигр».

Она оснащена современным телекоммуникационным оборудованием, позволяющим проводить видеоконференцсвязь, телефонную связь и электронную переписку не только на месте, но и в движении.

Важным фактором, при использовании поступившей машины, является возможность обеспечения режима защищенной связи от средств радиоэлектронной борьбы и помех, при осуществлении различных режимов связи.

Автоматизированные рабочие места в машине управления дают возможность командованию видеть оперативную обстановку в зоне выполнения задачи в режиме реального времени, а командирам подразделений — оперативно передавать в вышестоящие штабы сведения об изменении обстановки.