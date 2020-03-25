ФСК ЕЭС внедряет инновационную систему защиты электросети на крупнейшей подстанции Москвы

подстанция «Очаково» © mos.ru

На подстанции «Очаково», самой мощной в столице, установили инновационное устройство управляемой коммутации. Оно предназначено для защиты электросетевых объектов от перенапряжений. Оборудование создали специалисты научно-технического центра компании «Россети ФСК ЕЭС» и Всероссийского научно-исследовательского института релестроения с опытным производством.

Инновационное устройство позволяет минимизировать риски нарушений в работе сети. По результатам испытаний специалисты решат, необходимо ли установить это оборудование на других объектах сетевого комплекса.

Установленная мощность подстанции 500 кВ «Очаково» составляет 3650 МВА. На сегодняшний день этот объект является крупнейшим в Москве и самым мощным в Европе в данном классе напряжения.

Подстанция входит в состав Московского энергокольца 500 кВ. От ее работы зависит надежность схемы выдачи мощности ТЭЦ-26, электроснабжение центральных и западных районов столицы, включая инфраструктуру Инновационного центра «Сколково», а также части потребителей Московской области.