Атомная подлодка «Вепрь» завершила испытания после ремонта

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Послеремонтные испытания атомной подводной лодки проекта 971 «Вепрь» завершены. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ВМФ России .

«Главкому ВМФ России доложено о завершении морского этапа испытаний атомной подводной лодки „Вепрь“ проекта 971 после выполнения ремонта на судоремонтном заводе „Нерпа“. Подводная лодка возвратится в состав подводных сил Северного флота в апреле», — сказал Дыгало.

В ходе испытаний в полигонах Баренцева моря были проверены все системы и бортовое оборудование подводной лодки.

«На подводной лодке выполнен большой объем работ по восстановлению технической готовности бортовых систем и механизмов», — добавил представитель флота.

Атомные подлодки проекта 971 разработаны в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения «Малахит». «Вепрь» строился на «Севмаше» и передан ВМФ России в 1995 году. После модернизации субмарины этого проекта получили на вооружение ударный ракетный комплекс «Калибр-ПЛ».