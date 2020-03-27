Новый детский сад на 80 мест открылся в Завьяловском районе Удмуртии © izvestiaur.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru

26 марта, в Завьяловском районе Удмуртии открылся новый детский сад на 80 мест. Он построен в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Открытие дошкольного учреждения стало долгожданным событием для жителей села Ягул, где идёт интенсивное малоэтажное строительство, и население которого с каждым годом растёт.

Как рассказала директор Ягульской средней общеобразовательной школы, структурным подразделением которой является детский сад «Радуга», Ирина Ларионова, сегодня количество жителей в МО «Ягульское» 7600 человек. Чаще всего, сюда приезжают молодые семьи с детьми, и, естественно, возникает вопрос с обеспеченностью их школами и дошкольными образовательными учреждениями. Сейчас в структуру школы входит четыре детских сада: в селе Ягул, в деревнях Русский Вожой, Сокол и новый — в микрорайоне «Радуга». Охват детей дошкольным образованием составляет сегодня в муниципальном образовании 229 человек. Несмотря на это, более 200 человек, детей в возрасте от 0 до 7 лет, стоят в очереди на получение путёвки. Всего же, по информации Завьяловской районной больницы, детей от 0 до 7 лет здесь зарегистрировано 689 человек.

«В селе Ягул детский сад в настоящее время есть, там четыре группы, но они разбросаны по двум зданиям. «Новый детский сад для нас просто спасение, но надо как минимум ещё два таких детских сада, чтобы полностью удовлетворить потребности», — отметила директор школы.

Детский сад «Радуга» рассчитан на 80 человек, здесь четыре группы. Одна группа будет для детей с 1,5 лет до 3-х лет, остальные — для детей с 3-х лет. Детский сад, согласно очерёдности, смогут посещать дети не только из самого села Ягул, но и проживающие в жилом микрорайоне «Радуга», в деревнях Русский Вожой и Сокол. В этом случае ребёнка в детский сад им придётся возить.

«Условия в детском саде «Радуга» замечательные. Всё новое — и мебель, и игрушки, но самое важное — здесь уникальный пищеблок, оснащённый современным оборудованием и включающий восемь цехов», — рассказала Ирина Ларионова.

© izvestiaur.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru

© izvestiaur.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru

© izvestiaur.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru

© izvestiaur.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru