сегодня
В Удмуртии открыли две роботизированные фермы
В СПК «Прогресс» состоялось открытие сразу двух роботизированных ферм по 140 голов.
«СПК «Прогресс» является одним из передовых хозяйств Алнашского района, демонстрируя высокие показатели продуктивности молочного стада и роста производства.
Также здесь открыли телятник, рассчитанный на 300 скотомест для содержания телок случного возраста.
Источник: agroday.ru
Комментарии 0