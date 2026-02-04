MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 4
termometrix Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Удмуртии открыли две роботизированные фермы

© svetich.info

В СПК «Прогресс» состоялось открытие сразу двух роботизированных ферм по 140 голов.

«СПК «Прогресс» является одним из передовых хозяйств Алнашского района, демонстрируя высокие показатели продуктивности молочного стада и роста производства.

Также здесь открыли телятник, рассчитанный на 300 скотомест для содержания телок случного возраста.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: agroday.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт