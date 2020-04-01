Крымский Федеральный Университет внедряет беспилотные технологии ZALA
Академия биоресурсов Крымского Федерального Университета приобрела беспилотные комплексы ZALA 421-16E2 для аэрофотосъемки сельскохозяйственных угодий. В комплект поставки входит мультиспектральная камера, а также сдвоенный фотоаппарат.
В ведении Академии биоресурсов находится около 3 тыс. га земли, где выращивают зерновые, виноградники, маслины и другие культуры. С помощью беспилотников ZALA сотрудники университета планируют повысить урожайность земель, оптимизировать затраты на удобрения и средства защиты растений, определить территории, нуждающиеся в дополнительном орошении.
По данным аэрофотосъемки специалисты будут создавать ортофотопланы местности, строить трехмерные модели рельефа, создавать карты вегетационных индексов. Это позволит им оценить состояние почвы и растений, получить количественные и качественные показатели, заложить основу адаптивного земледелия и цифрового сельского хозяйства.
Мощная учебно-производственная база учебного заведения, применение инновационных технологий и отработка их на практике — главное условие подготовки высококвалифицированных специалистов, которым в ближайшем будущем предстоит решать сложные задачи сельскохозяйственной отрасли.
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