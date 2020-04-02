Завершилась модернизация гидроагрегата Верхне-Туломской ГЭС

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На Верхне-Туломской ГЭС ПАО «ТГК-1» завершилась комплексная модернизация гидроагрегата № 4.

Новое оборудование и системы управления отвечают самым актуальным требованиям в энергетике и высоким экологическим стандартам.

«После испытаний и получения разрешений агрегат введен в работу. Мы приступили к следующем этапу обновления гидростанции, уже сейчас ведётся работа по сборке узлов оборудования для гидроагрегата № 1», — отметил главный инженер филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Олег Тяпинов.

Модернизация Верхне-Туломской ГЭС предполагает полную поэтапную замену гидроагрегатов станции, систем регулирования, защит и автоматики. Реализация проекта повысит надежность работы и энергоснабжения потребителей.

Верхне-Туломская ГЭС входит в Каскад Туломских и Серебрянских ГЭС ПАО «ТГК-1». Станция является крупнейшей ГЭС Северо-Запада России. На Верхне-Туломской ГЭС установлено четыре гидроагрегата. Машинный зал ГЭС расположен под землей на глубине 50 метров.

ПАО «ТГК-1» (входит в Группу «Газпром энергохолдинг») — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.