Беспилотники ZALA для охраны лососевых рыб Кольского полуострова

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«Мурманскинтурист» приобрел беспилотный комплекс ZALA 421-16E для охраны реки Йоканьга от рыбных браконьеров.

Река Йоканьга — уникальный водоем на Кольском полуострове в Мурманской области. По реке идут на нерест атлантический лосось и другие ценные рыбы, вес одной особи может достигать до 30 кг. Несмотря на удаленность бассейна реки, это место очень популярно у туристов и, конечно, браконьеров.

Раньше для обследования территорий природоохранные организации использовали вертолетное патрулирование. Но этот метод имеет свои недостатки — кроме того, что он обходится на порядок дороже, он еще и менее эффективен, так как шум вертолета слышен издалека и позволяет правонарушителям скрыться до того, как будут обнаружены. В полярный день браконьеры прячутся под маскировочной сеткой или в кустах и практически не различимы с вертолета.

Беспилотный комплекс ZALA 421-16Е оснащен видеокамерой и тепловизором повышенной чувствительности, не слышен и не виден в небе, дальность передачи видеосигнала составляет более 70 км. Это позволит оператору оперативно выявить браконьеров, с помощью маяка и мобильных устройств ZALA передать данные о местонахождении браконьеров наземной группе. Данные видеомониторинга могут быть использованы как доказательство правонарушения для дальнейшего рассмотрения в суде.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GLutuhBB2cc