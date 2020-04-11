Создание системы спутниковой связи «Ямал» выпало на трудные 90-е годы прошлого века. В этом проекте важно было связать не только технологический и организационный факторы, но также экономический, правовой и даже политический. Только такой подход давал право проекту на жизнь. А начиналась программа «Ямал» с совершенно необычного, уникального проекта «Солнечный парус». Ответ на американский вызов — конкурс по созданию новейшего космического аппарата для полёта к Марсу. Документальный фильм о событиях проекта «Ямал» в воспоминаниях участников.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ZdoBGfMjkCk