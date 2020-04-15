На СЗ «Лотос» в Астраханской области начато строительство 4 земснарядов для внутренних водных путей
СЗ «Лотос» начал строительство 4 самоходных роторно-ковшевых земснарядов для «Росморречфлота» в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» (ВВП).
Строительство ведется с целью увеличения пропускной способности ВВП. При условии нормативного финансирования, объемы дноуглубительных работ вырастут с 2022 года.
В роли лизингополучателей выступают Северо-Двинская и Обь-Иртышская администрации бассейнов ВВП.
В рамках программы предусмотрено строительство 20-ти земснарядов. Из них «Лотосу» будут отведены восемь.
Земснаряд проекта 93.159 — справка
Длина — 50 м
Ширина — 11,88 м
Высота борта — 2,97 м,Осадка с полным запасом топлива — 1,3 м
Глубина выработки грунта максимальная — 10 м
Глубина выработки грунта минимальная — 2 м
Производительность — 900 куб. м/час
15.04.2020:16:34
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