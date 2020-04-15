Добавить статью
Лого Сделано у нас
94
Судостроение и судоходство

На СЗ «Лотос» в Астраханской области начато строительство 4 земснарядов для внутренних водных путей

 © sudostroenie.info

СЗ «Лотос» начал строительство 4 самоходных роторно-ковшевых земснарядов для «Росморречфлота» в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» (ВВП).

Строительство ведется с целью увеличения пропускной способности ВВП. При условии нормативного финансирования, объемы дноуглубительных работ вырастут с 2022 года.

В роли лизингополучателей выступают Северо-Двинская и Обь-Иртышская администрации бассейнов ВВП.

В рамках программы предусмотрено строительство 20-ти земснарядов. Из них «Лотосу» будут отведены восемь.

Земснаряд проекта 93.159 — справка

Длина — 50 м

Ширина — 11,88 м

Высота борта — 2,97 м,Осадка с полным запасом топлива — 1,3 м

Глубина выработки грунта максимальная — 10 м

Глубина выработки грунта минимальная — 2 м

Производительность — 900 куб. м/час
Источник: http://sudostroenie.info/novosti/29943.html

СЗ "Лотос" , "Росморречфлот"
  • 1
    Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    15.04.2020:16:34

    20 штук? Это мощно. Очень мощно.

    #1195274
  • 2
    Нет аватара mikel29
    16.04.2000:52:03

    Простите, а что за фуфло пейнтовское на «фото»?

    Отредактировано: mikel29~00:52 16.04.20
    #1195292
  • 1
    Aleks Alekseev Aleks Alekseev
    17.04.2011:52:12

    Проблема обмеления Волги озвучивалась ещё 10 лет назад. Путин обещал помочь. И вот наконец. А то сузогрузы ходят недогруженные, иначе сядут на мель. А это убытки, однако.

    #1195394
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,