ОМЗ-Спецсталь изготовила рабочие валки для Магнитогорского металлургического комбината

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Предприятие ОМЗ-Спецсталь, входящее в Группу ОМЗ, произвело для Магнитогорского металлургического комбината (ММК) комплект рабочих валков для стана 4 500 горячей прокатки.

Всего изготовлено четыре вала массой 52,3 т каждый. Длина рабочей поверхности составляет 4,5 м, а общая длина — около 7 м. Диаметр бочки — 1250 мм. Изделия изготовлены из инструментальной валковой стали 60ХН.

Стан 4500 ПАО «ММК» производит листовой прокат толщиной от 30 до 160 мм, шириной от 1400 до 2700 мм и длиной от 3500 до 10000 мм. Продукция стана поставляется предприятиям машиностроительного комплекса, судо- и мостостроения, строительной индустрии, а также используется для дальнейшего передела на толстолистовых станах 5000 и 2350 ММК.

ОМЗ-Спецсталь сотрудничает с ММК с 2017 года и производит для металлургического гиганта рабочие стальные валки. Для других предприятий группы ММК ОМЗ-Спецсталь изготавливает кокили для центробежного литья и другое оборудование.

ММК — одно из трех предприятий в России, где работает стан 5000. А ОМЗ-Спецсталь также имеет опыт изготовления тяжелого опорного валка для толстолистового прокатного стана 5000, который с 2018 года работает на Череповецком металлургическом комбинате (ПАО «Северсталь»).

ОМЗ-Спецсталь — единственное предприятие в России, способное выполнить такой заказ и полностью обеспечить отечественный рынок тяжелых опорных валков.